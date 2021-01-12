سماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية

أفادت مصادر بسماع دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية، يرجح أن تكون ناجمة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة.وأوضحت المصادر في حرس الحدود العراقي أنه "تم سماع دوي 12 انفجارا على الحدود مع سورية".وأضافت: "يرجح أن تكون هذه الانفجارات ناتجة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة".