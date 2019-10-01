أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في حوار خاص مع قناة «الحرة» أن حكومته ستسعى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف في حوار مع قناة الحرة أنه يسعى إلى إحداث تغيير في حياة الشعب السوداني بشكل حقيقي في الاقتصاد والسلام، واستقطاب الدعم للاستثمار في السودان.

وأكد «حمدوك» حرص بلاده على احترام حرية الأديان، وقال إن «السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.. نطمح بعد التغيير في خلق سودان متسامح وإنشاء مشروع وطني يتوافق عليه كل السودانيين في كيفية حكم السودان».