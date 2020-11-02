ترامب يؤكد أن بايدن سياسي فاسد ويدعم الصين للدخول في منظمة التجارة الدولية
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ترامب يؤكد أن بايدن سياسي فاسد ويدعم الصين للدخول في منظمة التجارة الدولية

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العرب اليوم - ترامب يؤكد أن بايدن سياسي فاسد ويدعم الصين للدخول في منظمة التجارة الدولية

دونالد ترامب

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ترامب يؤكد أن بايدن سياسي فاسد ويدعم الصين للدخول في منظمة التجارة الدولية ترامب يؤكد أن بايدن سياسي فاسد ويدعم الصين للدخول في منظمة التجارة الدولية



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