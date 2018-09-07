السعودية تطلق هوية وشعار اليوم الوطني 88

أطلقت وزارة الإعلام السعودية هوية وشعار اليوم الوطني الـ88 للمملكة الذي يصادف 23 سبتمبر الجاري.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي د. عبدالله المغلوث أن إطلاق الهوية الجديدة والشعار يهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني، موضحاً أن الشعار يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللَّذين يساويان عدد مناطق المملكة الـ13 كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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