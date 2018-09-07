السعودية تطلق هوية وشعار اليوم الوطني 88

أطلقت وزارة الإعلام السعودية هوية وشعار اليوم الوطني الـ88 للمملكة الذي يصادف 23 سبتمبر الجاري.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي د. عبدالله المغلوث أن إطلاق الهوية الجديدة والشعار يهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني، موضحاً أن الشعار يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللَّذين يساويان عدد مناطق المملكة الـ13 كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.