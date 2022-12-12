آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /12.12.2022/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

الدفاع الروسية: إسقاط طائرتي "ميغ-29" ومروحيتين "مي-8" في دونيتسك الشعبية

غوغل تستبعد روسيا من قائمة البلدان المشاركة بمشروع "البحث هذا العام".

زاخاروفا تعلق عقب اللغط حول تصريح بوريل "بفرض عقوبات على ايران لدعمها أوكرانيا"

الخارجية الإيرانية: التعاون بين طهران وموسكو ليس موجها ضد كييف

بوشيلين: 70% من مارينكا باتت تحت سيطرة القوات الروسية

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أوكرانيا.. محرضون يهاجمون المصلين في الكنيسة الأرثوذكسية في إيفانو فرانكوفسك (فيديو)

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بوشيلين: القوات المتحالفة تتقدّم على كامل طول خط التماس في مواجهة القوات الإوكرانية

بالفيديو.. منظومة "إسكندر" الصاروخية تستهدف مواقع العدو متخفية في الغابة

بالفيديو.. منظومة "إسكندر" الصاروخية تستهدف مواقع العدو متخفية في الغابة

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جنرال فرنسي يتحدث عن ضرب مواكب "عيد النصر" الروسية وبوشكوف يرد

روسيا تستنكر تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن مزاعم تزويد إيران لروسيا بمعدات عسكرية

خيبة أمل أوكرانية بعد رفض ألمانيا إرسال سلاح مؤثر لقوات كييف

وول ستريت جورنال: تكلفة الدعم الأميركي لأوكرانيا تتزايد بسرعة

قائد عسكري روسي يروي فرار الجنود الأوكرانيين عند رؤية "المدمّر"

قائد عسكري روسي يروي فرار الجنود الأوكرانيين عند رؤية "المدمّر"

هيئة الأركان العامة البيلاروسية: سقوط الصاروخ في بولندا كان متعمدا

الدفاع البيلاروسية: الأوضاع على الحدود مع أوكرانيا "مقلقة"

بسبب أوكرانيا.. بوريل يعلن نفاد المخزون العسكري للاتحاد الأوروبي

هيئة الأركان البيلاروسية: التجمع البيلاروسي الروسي يشكل عامل ردع استراتيجي

البيت الأبيض: القيادة الروسية تعتزم مواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا

البيت الأبيض: لا مصلحة لواشنطن في تصعيد الأزمة الأوكرانية