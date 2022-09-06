دبلوماسي مغربي ينفي لوكالة الأناضول صحة إعلان الجامعة العربية عن تسوية الخلاف مع تونس

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن دبلوماسي مغربي أنه من المبكر جدا الحديث عن حل الخلاف مع تونس، وذلك في رد على تصريحات الجامعة العربية التي أكدت تسوية الخلاف بين البلدين. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن في وقت سابق "تسوية الخلاف المغربي التونسي"، عقب أزمة اندلعت بين البلدين إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد زعيم جبهة "البوليساريو". وقال أبو الغيط إن الخلاف بين تونس والمغرب على خلفية مؤتمر "تيكاد" تمت تسويته. ولم تعلق المغرب ولا تونس رسميا على تصريح أبو الغيط. وكانت أزمة اندلعت بين البلدين في 26 أغسطس الماضي، على خلفية استقبال الرئيس التونسي زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي الذي شارك في أعمال النسخة الثامنة لقمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8".

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