دبلوماسي مغربي ينفي لوكالة الأناضول صحة إعلان الجامعة العربية عن تسوية الخلاف مع تونس
آخر تحديث GMT01:03:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

دبلوماسي مغربي ينفي لوكالة الأناضول صحة إعلان الجامعة العربية عن تسوية الخلاف مع تونس

العرب اليوم -

العرب اليوم - دبلوماسي مغربي ينفي لوكالة الأناضول صحة إعلان الجامعة العربية عن تسوية الخلاف مع تونس

علم المغرب
الرباط - العرب اليوم

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن دبلوماسي مغربي أنه من المبكر جدا الحديث عن حل الخلاف مع تونس، وذلك في رد على تصريحات الجامعة العربية التي أكدت تسوية الخلاف بين البلدين. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن في وقت سابق "تسوية الخلاف المغربي التونسي"، عقب أزمة اندلعت بين البلدين إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد زعيم جبهة "البوليساريو". وقال أبو الغيط إن الخلاف بين تونس والمغرب على خلفية مؤتمر "تيكاد" تمت تسويته. ولم تعلق المغرب ولا تونس رسميا على تصريح أبو الغيط. وكانت أزمة اندلعت بين البلدين في 26 أغسطس الماضي، على خلفية استقبال الرئيس التونسي زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي الذي شارك في أعمال النسخة الثامنة لقمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خلافات بين الحكومة التونسية و«اتحاد الشغل» حول الإصلاحات الاقتصادية

أبو الغيط يحذر من تبعات الانسداد السياسي في ليبيا

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

دبلوماسي مغربي ينفي لوكالة الأناضول صحة إعلان الجامعة العربية عن تسوية الخلاف مع تونس دبلوماسي مغربي ينفي لوكالة الأناضول صحة إعلان الجامعة العربية عن تسوية الخلاف مع تونس



أخبار ذات صلة

GMT 00:20 2022 الأربعاء ,07 أيلول / سبتمبر

متظاهرون يثيرون الفوضى والضجيج أثناء خطاب تراس
العرب اليوم - متظاهرون يثيرون الفوضى والضجيج أثناء خطاب تراس

GMT 00:18 2022 الأربعاء ,07 أيلول / سبتمبر

تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.09.2022/
العرب اليوم - تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.09.2022/

GMT 00:12 2022 الأربعاء ,07 أيلول / سبتمبر

الجيش الإسرائيلي بصدد استخدام الطائرات المسيرة في الضفة الغربية
العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي بصدد استخدام الطائرات المسيرة في الضفة الغربية

GMT 00:10 2022 الأربعاء ,07 أيلول / سبتمبر

نجاة وزير الصناعة العراقي من حادث مروع
العرب اليوم - نجاة وزير الصناعة العراقي من حادث مروع

GMT 23:37 2022 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

موقع مصري يكشف مفاجأة غير متوقعة حول الإفراج عن الضابط المتهم بقتل سوزان تميم بعد 14 عاما
العرب اليوم - موقع مصري يكشف مفاجأة غير متوقعة حول الإفراج عن الضابط المتهم بقتل سوزان تميم بعد 14 عاما

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:57 2022 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

مايا دياب ونانسي عجرم تتألقّن بالأزرق الثلجي
العرب اليوم - مايا دياب ونانسي عجرم تتألقّن بالأزرق الثلجي

GMT 13:58 2022 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

البندقية مدينة السحر لعشاق الهدوء والرومانسية
العرب اليوم - البندقية مدينة السحر لعشاق الهدوء والرومانسية

GMT 10:39 2022 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

أبرز اتجاهات الموضة في ألوان جدران غرف نوم الأطفال
العرب اليوم - أبرز اتجاهات الموضة في ألوان جدران غرف نوم الأطفال

GMT 19:27 2022 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

البرهان يتهم بريطانيا بمحاولة تفكيك الجيش السوداني
العرب اليوم - البرهان يتهم بريطانيا بمحاولة تفكيك الجيش السوداني

GMT 03:13 2022 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

الخارجية الأميركية ترحب بانتهاء التحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
العرب اليوم - الخارجية الأميركية ترحب بانتهاء التحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

GMT 05:59 2022 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

إطلالات أيقونية للملكة رانيا كشفت عن سر أناقتها
العرب اليوم - إطلالات أيقونية للملكة رانيا كشفت عن سر أناقتها

GMT 00:31 2022 الإثنين ,29 آب / أغسطس

الأردن يسعى لإدراج موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي
العرب اليوم - الأردن يسعى لإدراج موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي

GMT 11:34 2022 الأربعاء ,31 آب / أغسطس

خطوات لتعطير خزانة الملابس بمكونات طبيعية
العرب اليوم - خطوات لتعطير خزانة الملابس بمكونات طبيعية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 16:02 2022 الأربعاء ,08 حزيران / يونيو

توتنهام يُعلن تعاقده مع الحارس فريزر فورستر
العرب اليوم - توتنهام يُعلن تعاقده مع الحارس فريزر فورستر

GMT 21:02 2022 الجمعة ,22 تموز / يوليو

4 عادات تزيد من مستويات الكوليسترول فى الدم
العرب اليوم - 4 عادات تزيد من مستويات الكوليسترول فى الدم

GMT 16:05 2022 الإثنين ,25 تموز / يوليو

عادات غذائية تساعد على ضبط السكر في الدم
العرب اليوم - عادات غذائية تساعد على ضبط السكر في الدم

GMT 05:57 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

لقاحات "محدّثة" ضد كورونا تُطرح قريباً
العرب اليوم - لقاحات "محدّثة" ضد كورونا تُطرح قريباً

GMT 01:02 2022 السبت ,06 آب / أغسطس

علاج مُحتمل للسكري بالبكتيريا المعدّلة وراثياً
العرب اليوم - علاج مُحتمل للسكري بالبكتيريا المعدّلة وراثياً

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 21:16 2016 الإثنين ,08 آب / أغسطس

فوائد حلاوة الطحينية
العرب اليوم - فوائد حلاوة الطحينية

GMT 02:08 2019 الثلاثاء ,13 آب / أغسطس

نسرين طافش تستنسخ "لوك" جويل ماردينيان وتقضي أجازتها مع شقيقتها في الساحل
العرب اليوم - نسرين طافش تستنسخ "لوك" جويل ماردينيان وتقضي أجازتها مع شقيقتها في الساحل

GMT 17:08 2014 الأحد ,28 كانون الأول / ديسمبر

جدول متوسط الوزن والطول للأطفال بحسب العمر
العرب اليوم - جدول متوسط الوزن والطول للأطفال بحسب العمر

GMT 07:00 2019 الإثنين ,27 أيار / مايو

"سكودا" تكشف عن النسخة الكهربائية من سيارتها الصغيرة "سيتي جو"
العرب اليوم - "سكودا" تكشف عن النسخة الكهربائية من سيارتها الصغيرة "سيتي جو"

GMT 22:30 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

ساندرا سمير ولميس الحسيني تتأهلان لربع نهائي بطولة مصر للتنس
العرب اليوم - ساندرا سمير ولميس الحسيني تتأهلان لربع نهائي بطولة مصر للتنس

GMT 17:09 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

سلوك متحضر يجمع الفنانة هنا شيحة مع طليقة زوجها أحمد فلوكس
العرب اليوم - سلوك متحضر يجمع الفنانة هنا شيحة مع طليقة زوجها أحمد فلوكس

GMT 19:11 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

مميزات لا تجدها في سياحة المغامرات إلا في أرمينيا
العرب اليوم - مميزات لا تجدها في سياحة المغامرات إلا في أرمينيا

GMT 00:49 2018 الأحد ,21 تشرين الأول / أكتوبر

محمد صلاح يعرب عن سعادته بالفوز على "هيدرسفيلد"
العرب اليوم - محمد صلاح يعرب عن سعادته بالفوز على "هيدرسفيلد"

GMT 13:18 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

الروسية جاسباريان تحصد لقب بطولة طشقند الأوزبكية للتنس
العرب اليوم - الروسية جاسباريان تحصد لقب بطولة طشقند الأوزبكية للتنس

GMT 03:15 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

ديما قندلفت تمارس حياتها بشكل طبيعي ولا تعاني من إصابات
العرب اليوم - ديما قندلفت تمارس حياتها بشكل طبيعي ولا تعاني من إصابات

GMT 10:05 2018 الإثنين ,07 أيار / مايو

فحص سرطان الثدي لكبار السن لا يجدي نفعا
العرب اليوم - فحص سرطان الثدي لكبار السن لا يجدي نفعا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab