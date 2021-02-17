أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين، وذكرت خلية الإعلام الأمنى فى بيان، نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الأربعاء، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولى ضربة جوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين". وأضاف البيان أن الضربة الجوية أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات تنظيم داعش الإرهابية".