مجزرة جديدة تنفذّها اسرائيل في قطاع غزة قبل قليل

قالت تقارير أمنية ان طائرة اسرائيلية حربية استهدفت شقة في حي تل الهوى فجر اليوم وأودت بحياة ثلاث نساء واصابة عدد الاطفال ، وقالت التقارير ان منازل اخرى في القطاع تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي الليلة . وقد توّعدت المقاومة في قطاع غزّة بالرد العنيف على كل عدوان ترتكبه اسرائيل بحق الفلسطينيين .