الجيش الأمريكي يشنّ غارة جوية على مقاتلي حركة الشباب الإرهابية

شنّ الجيش الأمريكي غارة جوية على مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في إقليم هيران بوسط الصومال. وبحسب الإعلام الرسمي الصومالي اليوم، فإن الضربة الأمريكية التي لم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين جاءت بطلب من الحكومة الصومالية. يشار إلى أن حركة الشباب كثّفت هجماتها على أهداف حكومية في الفترة الأخيرة كما شنّت مؤخرًا عدة هجمات على الحدود الإثيوبية.