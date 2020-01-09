إيران تدعو واشنطن للمشاركة في التحقيق بكارثة الطائرة الأوكرانية

دعت إيران السلطات الأميركية إلى المشاركة في التحقيق في ملابسات وأسباب كارثة طائرة "بوينغ" الأوكرانية في طهران، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس.ونقلت الصحيفة عن مصدرين لها أن العرض الإيراني قدم للمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل عبر المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التي مقرها مدينة مونتريال الكندية.وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مجلس سلامة النقل توجه إلى وزارة الخارجية الأمريكية بطلب استشارة، وذلك لأن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تحظر على

شركة "بوينغ" أي تواصل مع مسؤولين إيرانيين في غياب تصريح خاص.ويعد المجلس الوطني لسلامة النقل مؤسسة متخصصة تابعة للحكومة الأمريكية، غالبا ما يشارك خبراؤها في تحقيقات بحوادث جوية متعلقة بطائرات "بوينع" وقعت خارج حدود الولايات المتحدة.وكانت طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية تحطمت، يوم الأربعاء، فور إقلاعها من مطار طهران باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن الكارثة أودت بحياة 176 شخصا، وهم مواطنون من أفغانستان وبريطانيا وإيران وكندا وأوكرانيا وألمانيا والسويد.واليوم الخميس، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن سبب كارثة الطائرة الأوكرانية لم يكن عطلا فنيا. فيما تحدثت مجلة "نيوزويك" ووسائل إعلام أخرى، نقلا عن مصادر تعتمد على معلومات أولية تأتي من البنتاغون والاستخبارات الأمريكية، عن إمكانية أن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني مضاد للجو تم إطلاقه عن طريق الخطأ، وهي إمكانية تحدث عنها، على المستوى الرسمي، رئيسا وزراء كندا وبريطانيا.