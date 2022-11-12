وزيرة العدل التونسي تلتقي بالمفوض الاوروبي للعدالة

التقت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، بالمفوض الأوروبي للعدالة ديدييه ريندارز، الذي يزور تونس حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، لا سيما في المجال المنظومة القضائية.