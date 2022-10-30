لولا يقلب الطاولة على بولسونارو ويعود لرئاسة البرازيل

عاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسميا لرئاسة البرازيل، بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات. وتمكن الرئيس السابق من إطاحة منافسه في الوقت القاتل، بعدما أظهرت نتائج الفرز الأولية للأصوات، الأحد، تقدم بولسونارو على لولا.