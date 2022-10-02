القبض على تاجر مخدرات في بغداد بحوزته 5 كغ من مادة الكرستال

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية يوم الأحد، القبض على أحد تجار المخدرات بمحافظة بغداد وبحوزته 5 كغ من مادة الكرستال المخدرة. وذكرت الوكالة في بيان أن المتهم اعترف من خلال التحقيقات الأولية ببيع أكثر من 70 كغ من المادة ذاتها خلال الفترات الماضية.