البنتاغون يطالب بـ23 مليار دولار لتمويل الاستخبارات العسكرية

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من الكونغرس تخصيص قرابة 23 مليار دولار لتمويل نشاط الاستخبارات العسكرية في العام المالي 2020 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وذكر البنتاغون في بيان صدر اليوم الاثنين أن هذا المبلغ البالغ 22.95 مليار دولار، يغطي تكاليف تحقيق البرنامج الخاص بالاستخبارات العسكرية وتمويل عمليات غير مخططه في الخارج ومن شأنه دعم الاستراتيجية الدفاعية القومية.