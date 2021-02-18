إسرائيل تستعيد امرأة بوساطة روسية بعد عبورها إلى سورية
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إسرائيل تستعيد امرأة بوساطة روسية بعد عبورها إلى سورية

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العرب اليوم - إسرائيل تستعيد امرأة بوساطة روسية بعد عبورها إلى سورية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
القدس المحتلة - العرب اليوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه جرت إعادة امرأة إسرائيلية إلى الوطن في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمساعدة روسية، بعد عبورها الحدود إلى سورية.كانت وسائل إعلام رسمية سورية قالت الأربعاء إن روسيا تتوسط لإبرام اتفاق للإفراج عن إسرائيلية عبرت الحدود إلى سورية بالخطأ مقابل الإفراج عن سوريين اثنين تحتجزهما إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "تماشيا مع توجيهات الحكومة الإسرائيلية أعاد الجيش راعيين إلى الأراضي السورية".

وقال إن الرجلين اعتقلا "في الأسابيع الأخيرة" بعد "عبور خط ألفا" الذي يمثل الحدود المتنازع عليها بين سورية وإسرائيل في هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها إليها.وأكدت سورية في ما بعد الإفراج عن أسيرين سوريين هما محمد حسين وطارق العبيدان.يأتي الإفراج عن الرجلين في اليوم التالي لنشر وكالة الانباء السورية (سانا) عن تبادل أسرى بين سوريا واسرائيل أتاح الأربعاء الإفراج عن "السورية المناضلة" نهال المقت مقابل إسرائيلية "دخلت إلى الأراضي السورية في منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية".ونهال المقت مقيمة في مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة وكانت تحت الإقامة الجبرية منذ أن حكم عليها في يونيو الماضي بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبسنة مراقبة.

 

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إسرائيل تستعيد امرأة بوساطة روسية بعد عبورها إلى سورية إسرائيل تستعيد امرأة بوساطة روسية بعد عبورها إلى سورية



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