دي ميستورا يطالب بممرات لإجلاء المدنيين في إدلب

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ، أمام مجلس الأمن الدولي إلى تحديد ممرات للسماح للمدنيين بمغادرة إدلب في ظل عملية عسكرية كبيرة وشيكة.