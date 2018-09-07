دي ميستورا يطالب بممرات لإجلاء المدنيين في إدلب
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دي ميستورا يطالب بممرات لإجلاء المدنيين في إدلب

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العرب اليوم - دي ميستورا يطالب بممرات لإجلاء المدنيين في إدلب

دي ميستورا يطالب بممرات لإجلاء المدنيين في إدلب
نيويورك - العرب اليوم

   دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ، أمام مجلس الأمن الدولي إلى تحديد ممرات للسماح للمدنيين بمغادرة إدلب في ظل عملية عسكرية كبيرة وشيكة.

 

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دي ميستورا يطالب بممرات لإجلاء المدنيين في إدلب دي ميستورا يطالب بممرات لإجلاء المدنيين في إدلب



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دي ميستورا يطالب بممرات لإجلاء المدنيين في إدلب دي ميستورا يطالب بممرات لإجلاء المدنيين في إدلب



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