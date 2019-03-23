كشف نائب رئيس مجلس الدولة المعروف إعلاميا بقاضي تيران وصنافير المستشار يحيى الدكروري، مفاجأة من العيار الثقيل خلال الاستماع إلى شهادته في قضية محاكمة متهمين بـ"التلاعب في البورصة".

وفي التفاصيل، استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، لشهادة رئيس اللجنة المعدة للتقرير الفني في محاكمة 9 متهمين فى قضية "التلاعب بالبورصة"، ومن بينهم علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

وأكد رئيس اللجنة، أن كلا من حسن هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، لم يشغلوا أي مناصب بالبنك الوطني، وليس لهم علاقة به.