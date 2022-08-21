سقوط بعض الأجزاء من الاهراءات من الجهة الشمالية في مرفأ بيروت

أفادت قناة mtv اللبنانية بسقوط بعض الأجزاء من الإهراءات من الجهة الشمالية في مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن النيران تظهر من أعلى الصوامع. وأضافت القناة أن "درجة انحناء الاهراءات الشمالية أصبحت 10 درجات وباتت مهددة بالسقوط خلال وقت قصير جدا وهي تخطت النسبة التي سبقت سقوط الاهراءات السابقة".