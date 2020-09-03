أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء يوم الخميس، عن تسجيل 2119 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا وأفادت الوزارة في بيان بارتفاع حصيلة الإصابات من منتصف ليل الأربعاء وحتى 22:00 بواقع 2119 لتصل إلى نحو 124455 وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات النشطة يبلغ حاليا 29816، بينها 417 حالة تعتبر حرجة، مضيفة أن هناك 117 مريضا مربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعية كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ازدادت بواقع 9 حالات ليصل عدد ضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 985 شخصا.