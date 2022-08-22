مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني في سوريا

ذكرت وكالة أن قياديا في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني قتل في سوريا، حيث كان في "مهمة استشارية". وأوضحت الوكالة أن "أبو الفضل عليجاني" قتل فجر اليوم الإثنين في سوريا، "أثناء قيامه بمهمة استشارية" هناك. وأضافت أن عليجاني وهو من أصفهان، وكان أحد ضباط القوة البرية للحرس الثوري الإيراني ومستشار عسكري في سوريا.