تونس تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3573 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 76 شخصًا.