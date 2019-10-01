إغلاق القنصلية العراقية في مشهد احتجاجا على اعتقال موظفين



أغلقت وزارة الخارجية، القنصلية العراقية في مدينة مشهد الإيرانية وعلقت أعمالها، احتجاجاً على تعرض اثنين من موظفيها إلى “الاعتداء والإهانة”.

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب شيركو ميرويس، أن “اثنين من موظفي وزارة الخارجية الاتحادية العراقية ذهبا قبل أيام إلى القنصلية العراقية في مشهد لتسيير معاملات المواطنين الذين يريدون زيارة العراق للمشاركة في مراسيم أربعينية الإمام الحسين”.