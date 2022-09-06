الجزائر ترد على المغرب بتصريحات حادة

وجه السفير عمار بلاني المبعوث الجزائري الخاص للصحراء الغربية ودول المغرب العربي انتقادات لادغة للمغرب واتهمها بمحاولات إفشال انعقاد القمة العربية القادمة في الجزائر في موعدها. جاء ذلك تعليقا على الاتهام الذي وجهه ناصر بو ريطة وزير الخارجية المغربي للجزائر بـ"محاولة زرع الانقسام والميول الانفصالية" على ضوء اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة. ووصف بلاني تصريحات بوريطة بـ"المزاودات السخيفة"، وأنها "رسكلة للخطاب المعتاد الذي يخفي حالة الإحباط والخيبة التي أصيب بها المغرب بعد فشله في محاولات تأجيل موعد انعقاد القمة العربية" المزمع عقدها في الجزائر في شهر نوفمبر القادم. وأعرب عن "أسفه" لما جاء على لسان بوريطة واتهمه "باستخدام الأساليب الجبانة كونه يمثل بلدا عرفت بممارساتها القذرة وحساباتها الضيقة خلال جميع القمم العربية السابقة وتحديدا القمة التي انعقدت في الدار البيضاء عام 1965 والتي وصفها بقمة الخيانة".