القضاء المصري يصدر حكمه على رجل الأعمال اللبناني الهارب أنطوان واصف

قضت محكمة جنح مستأنف محكمة شمال الجيزة بحبس رجل الأعمال اللبناني أنطوان واصف لمدة عام، بتهمة النصب والاحتيال. البداية كانت في خداع واصف لضحاياه مقابل 43 مليون و800 ألف جنيه، عندما عرض المتهم شركة يمتلكها تحمل اسم الملك الطاهر للبيع، وتضم مرسى على ضفاف نهر النيل بالقاهرة، ومركبا ثابتا، وحتى تكتمل الخدعة اصطحب المشترين لمعاينة المركب وعرضه عليهما، والذي تبين في النهاية أنه مركب وهمي وليس ملكه، وفي أثناء إتمام عملية البيع تسلم مبلغ 43،8000 مليون جنيه مصري، ووقّع على إيصال بتسلم المبلغ ووقّع على عقود البيع أيضا.

وحسب التحقيقات، بعد تحرير عقود الملكية، توجه المشترون للجهات المختصة للبدء في استكمال الإجراءات، فكانت المفاجأة عندما أخبرهم المسؤولون بأن المرسى تم إلغاء تراخيصه لعدم التزام المالك الأصلي في إقامة المشروع الذي خصص المرسى لأجله، وأن هناك قرارات بطرد المخصص له من العين، وعودتها إلى المالك الأصلي ممثلا في الدولة إدارة حماية النيل، وهنا أدرك الضحيتان أنهما وقعا في عملية بيع وهمية، والأخطر من ذلك أيضا أنهما عادا إلى المحافظة للاستعلام عن المركب، وتبين أنها أيضا وهمية ولا أساس لصحة المستندات حيازتهم التي حصلوا عليها من البائع، الذي كان قد هرب خارج البلاد وبحوزته الملايين التي تحصل عليها.