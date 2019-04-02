أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيلا آخر لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وقالت ماي في كلمة بثها التلفزيون البريطاني، مساء الثلاثاء: "سنحتاج لتمديد آخر للعمل بالمادة 50 (من معاهدة الاتحاد الأوروبي حول خروج الدول الأعضاء من الاتحاد)"، مضيفة أن هذا التمديد سيكون "قصيرا لأقصى حد ممكن وينتهي عندما نقر اتفاقا".