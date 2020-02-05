مجلس الوزراء السوداني يؤكد أمر العلاقات مع إسرائيل شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية

أكد مجلس الوزراء السوداني أن أمر العلاقات مع إسرائيل شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري