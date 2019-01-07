نتنياهو يرفض اتهامه بالفساد في كلمة على الهواء مباشرة

في بيان وصف بالـ"دراماتيكي"، استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة حظيت بمتابعة كبيرة لتأكيد رفضه سلسلة من الاتهامات بالفساد منسوبة إليه.

وقال نتنياهو الاثنين، إن من "الظلم" بالنسبة له أن توجه إليه اتهامات قبل انتخابات مبكرة دعا إليها في 9 أبريل المقبل.

وأضاف أنه حرم من فرصة مواجهة شهود الدولة بشكل شخصي.

وكان نتنياهو قد عرض مواجهة الشهود على الهواء مباشرة وقال "مما يخشون؟ ماذا يخفون؟"

وكانت الشرطة قد أوصت بأن توجه اتهامات رسمية بحق نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة، وقال إنه لا ينوي التخلي عن مسعى إعادة انتخابه ولا الاستقالة عن منصبه إذا ما وجهت إليه اتهامات.

نقلا عن اسكاي نيوز