الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن دبلوماسيون أوروبيون توصل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، الى اتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار النفط الروسي. ونقلت صحيفة بوليتيكو نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن: "النواب توصلوا إلى اتفاق إطاري بشأن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو يوم الثلاثاء، وقال الدبلوماسيون إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيوافقون على النسخة النهائية للنص يوم الأربعاء".