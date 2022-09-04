الإعلام الأمني العراقي يعلن عن مقتل ثلاثة إرهابيين في كركوك
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الإعلام الأمني العراقي يعلن عن مقتل ثلاثة إرهابيين في كركوك

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العرب اليوم - الإعلام الأمني العراقي يعلن عن مقتل ثلاثة إرهابيين في كركوك

مقتل ثلاثة إرهابيين في كركوك
بغداد - العرب اليوم

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة إرهابيين في كركوك. وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمكنت قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وخلال عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها السادسة من تدمير وكرين للإرهابيين وقتل 3 إرهابيين". وأضافت، أنه "تم العثور على 4 عبوات ناسفة و3 مقذوفات مدفعية وحزام ناسف ودراجة نارية وكاميرا تصوير و3 بنادق إحداها مدمرة، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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الإعلام الأمني العراقي يعلن عن مقتل ثلاثة إرهابيين في كركوك الإعلام الأمني العراقي يعلن عن مقتل ثلاثة إرهابيين في كركوك



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