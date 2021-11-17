إيران تزعم أن جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم متواصلة بعلم وكالة الطاقة الذرية

صرح القائم بأعمال ممثل إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي، اليوم الأربعاء، أن تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو يتواصل بعلم الوكالة.ودعا غائبي الدول الأعضاء للامتناع عن التعليقات التي وصفها بأنها "ذات دوافع سياسية"، مؤكدا استمرار تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل أي خلافات عقب تقرير للوكالة أشار لانتهاك إيران لقيود يفرضها الاتفاق النووي.

وأوضح غائبي، أن تقرير الوكالة يذكر أن التخصيب في نطنز وفوردو، بما في ذلك تركيب أجهزة الطرد المركزي الجديدة والتخصيب حتى 60% وأكثر من 3.67% التي حددها الاتفاق النووي، يتواصل"، مؤكدا أنه "تم إخطار الوكالة بذلك".