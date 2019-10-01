القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي



اعلن المحامي عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن المرشح السجين نبيل القروي المترشح إلى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاية التونسية، إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت الإفراج عن القروي وأبقته داخل السجن قبل أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن هيئة الدفاع ستقوم بالتشاور مع نبيل القروي، من أجل النظر في الخطوات التي ستقوم بها خلال الأيام المقبلة.فيما دعت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى ضرورة إعطاء الفرصة للمترشّح إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، ليتمتّع بحقّه في القيام بحملته الانتخابية والتواصل مع الناخبين، ضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص.وقال منذر الشارني، عضو الهيئة في تصريح صحفي: إن الهيئة أدت الاثنين زيارة إلى نبيل القروي داخل سجنه بالمرناقية، في إطار مهامها التي تقوم بها والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأكدت على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين المرشحين إلى الجولة الثانية في هذا الاستحقاق الانتخابي، وتمكين القروي من القيام بحملته الانتخابية والسماح له بلقاء الناخين لشرح برنامجه خارج السجن.