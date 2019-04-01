الحكومة المحلية في البصرة تجمع التواقيع لتحويلها إلى إقليم

قرر مجلس محافظة البصرة، جنوبي العراقي، اليوم الاثنين خلال جلسته الاستثنائية، التأكيد على قراره السابق بالمضي على تحويل المحافظة إلى إقليم، لـ"حماية المدينة من المركزية المقيتة".

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني في بيان صحفي إن "أكثر من 20 عضوا في المجلس وقعوا اليوم على طلب بتحويل البصرة إلى إقليم بعدد يفوق الأغلبية المطلقة في حين المطلوب هو 12 توقيعا".