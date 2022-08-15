السلطات العراقية تحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للسياسي مثال الآلوسي

أصدرت السلطات العراقية يوم الاثنين قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للسياسي مثال الآلوسي. وأظهرت وثيقة قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بناء على قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية. وتواصلت مع الآلوسي وأكد صحة القرار، وقال: "أنا بخير ونعمة ولن أركع للابتزاز والحمد لله".