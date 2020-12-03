إيطاليا تكشف أن مليونا مهاجر دخلوا إلى أوروبا سرا في 5 سنوات

أشار تقرير إيطالي عن الهجرة إلى أن السنوات الخمس الماضية، شهدت دخول نحو مليوني شخص بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.وذكر تقرير مؤسسة "ميغرانتس" التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين حول حق اللجوء نشر في روما، أن "معظم المهاجرين قدموا من دول متورطة في صراعات داخلية أو دولية".وأضاف التقرير: "عدد الوافدين بموجب واحد من أشكال اللجوء الإنساني حوالي 100 ألف شخص، أي 5% فقط من إجمالي المخالفين الذين يقدر عددهم بمليوني شخص. هذه نسبة قليلة لكنها مهمة، لأنها تجسد الأمل ببديل ما".وتابع: "كل دخول مصرح به لأسباب إنسانية هو عمل استثنائي ولفتة لإعادة تأكيد كرامة الإنسان".