مرور الجيزة تبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبري 15 مايو لإجراء إصلاحات لمدة 3 أيام



تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاقًا جزئيًا لكوبري 15مايو، بسبب إصلاح فواصل، فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه القاهرة لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.