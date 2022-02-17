الاتحاد الأوروبي يطلب وقف التصعيد شرق أوكرانيا فوراً

طالب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بوقف التصعيد في شرق أوكرانيا وقال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، في تدوينة عبر "تويتر": "يجب وقف التصعيد شرق أوكرانيا على الفور" وأثار تعرض قرية "ستانيتسيا لوهانسكا" شرقي أوكرانيا للقصف بالأسلحة الثقيلة قلقا دوليا خشية تصاعد التوترات قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الأنباء عن القصف في أوكرانيا مزعجة، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لغزو روسيا أوكرانيا، فهي لا تمثل تهديدا على أحد بدوره، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "قلقون للغاية من أنباء عن زيادة روسيا عدد قواتها بواقع 7000 جندي بالقرب من حدود أوكرانيا".