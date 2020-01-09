بومبيو يدين الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع عبد المهدي
آخر تحديث GMT00:42:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

بومبيو يدين الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع عبد المهدي

العرب اليوم -

العرب اليوم - بومبيو يدين الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع عبد المهدي

مايك بومبيو
واشنطن ـ العرب اليوم

 أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دان الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس.وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أن بومبيو أكد خلال اتصاله مع عبد المهدي إدانة واشنطن لإطلاق إيران للصواريخ الباليستية على موقعين داخل العراق، يحتضنان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي لمحاربة "داعش".وأضاف البيان أن بومبيو شدد على أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما هو ضروري "لحماية الأمريكيين والعراقيين والدفاع عن المصالح المشتركة" للبلدين.يذكر أن الخارجية العراقية استدعت السفير الإيراني في بغداد، اليوم الخميس، وأبلغته رفضها القصف الإيراني على مقرات عسكرية على الأراضي العراقية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بومبيو يدين الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع عبد المهدي بومبيو يدين الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع عبد المهدي



أخبار ذات صلة

GMT 00:04 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير

إيران تدعو الولايات المتحدة للمشاركة في التحقيق حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة
العرب اليوم - إيران تدعو الولايات المتحدة للمشاركة في التحقيق حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

GMT 23:30 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

إيران تدعو واشنطن للمشاركة في التحقيق بكارثة الطائرة الأوكرانية
العرب اليوم - إيران تدعو واشنطن للمشاركة في التحقيق بكارثة الطائرة الأوكرانية

GMT 23:26 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

"داعش" يختطف ثلاثة مدنيين غربي العراق
العرب اليوم - "داعش" يختطف ثلاثة مدنيين غربي العراق

GMT 23:23 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

إطلاق سراح الأسير السوري صدقي المقت من سجون إسرائيل الجمعة
العرب اليوم - إطلاق سراح الأسير السوري صدقي المقت من سجون إسرائيل الجمعة

GMT 23:15 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

الجيش الوطني الليبي يؤكد استمرار عملياته في طرابلس
العرب اليوم - الجيش الوطني الليبي يؤكد استمرار عملياته في طرابلس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ظهرت بمعطف باللون البيج نسّقت معه كنزة باللون البني

ميغان ماركل تُطل بأحدث صيحات شتاء 2020 وتخطف الأنظار

لندن ـ كاتيا حداد

بعد غياب طويل عن المناسبات الرسمية دام قرابة الشهرين، عاد دوق ودوقة ساسكس إلى واجباتهما الملكية في أول إطلالة لهما في العام 2020, وقاما بزيارة مقر المفوضية العليا الكندية في العاصمة البريطانية لندن، وبدت ميغان ساحرة بإطلالتها الأنيقة المونوكروم والتي تألفت من قطع تُعتبر من أهم الصيحات لشتاء 2020. وتألقت ميغان بمعطف باللون البيج من مجموعة Reiss، يبلغ ثمنه £345. نسّقت معه كنزة بياقة عالية باللون البني ثمنها  £50  مع تنورة ميدي من قماش الستان باللون البني أيضاً لكن بدرجة أدكن ثمنها £85 من ماركة Massimo Dutt، وأكملت اللوك بستيليتو من المخمل البنيّ من ماركة Jimmy Choo، كما زيّنت الإطلالة بأسوارة من تصميم Kismet by Milka سعرها $540، وأقراط من تصميم Catherine Zoraida، ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعر منسدل وماكياج ترابي ناعم. ميغان التي لا تخذلنا بإطلال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:07 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

كايلي جينر تثير غضب متابعيها بـ "شبشب" من "لوي فيتون"
العرب اليوم - كايلي جينر تثير غضب متابعيها بـ "شبشب" من "لوي فيتون"

GMT 16:22 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

تعرف على أبرز الوجهات السياحية في نيلسون النيوزيلندية منها منتزه آبل تاسمان
العرب اليوم - تعرف على أبرز الوجهات السياحية في نيلسون النيوزيلندية منها منتزه آبل تاسمان

GMT 05:48 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

تعرفي على كيفية اختيار لون الكنب المناسب لغرفتك على حسب مساحتها
العرب اليوم - تعرفي على كيفية اختيار لون الكنب المناسب لغرفتك على حسب مساحتها

GMT 05:30 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

مارك إسبر يؤكد أن الولايات المتحدة استعادت مستوى من الردع بمواجهة إيران
العرب اليوم - مارك إسبر يؤكد أن الولايات المتحدة استعادت مستوى من الردع بمواجهة إيران

GMT 13:54 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

حالة من الغضب تسود بريطانيا بعد قرار الأمير هاري وزوجته يخرجان من العائلة المالكة
العرب اليوم - حالة من الغضب تسود بريطانيا بعد قرار الأمير هاري وزوجته يخرجان من العائلة المالكة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 23:20 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

تطبيق "ToTOk" للمكالمات المجانية مازال متاحا على هذه الهواتف
العرب اليوم - تطبيق "ToTOk" للمكالمات المجانية مازال متاحا على هذه الهواتف

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 01:05 2017 الثلاثاء ,25 إبريل / نيسان

تضخيم الأعضاء الذكرية للدلافين للمحة أعمق عن حياتهم الجنسية
العرب اليوم - تضخيم الأعضاء الذكرية للدلافين للمحة أعمق عن حياتهم الجنسية

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له

GMT 05:36 2015 الإثنين ,23 شباط / فبراير

البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"
العرب اليوم - البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"

GMT 23:39 2016 الخميس ,12 أيار / مايو

نانسي عجرم تكشف فارق السن بينها وبين زوجها
العرب اليوم - نانسي عجرم تكشف فارق السن بينها وبين زوجها

GMT 10:21 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على سعر جمارك سيارة مازيراتي جيبلي موديل 2017
العرب اليوم - تعرف على سعر جمارك سيارة مازيراتي جيبلي موديل 2017

GMT 02:27 2018 الأربعاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

موسم تساقط الثلوج يبدأ في بريطانيا خلال الأيام المقبلة
العرب اليوم - موسم تساقط الثلوج يبدأ في بريطانيا خلال الأيام المقبلة

GMT 00:16 2019 الثلاثاء ,11 حزيران / يونيو

مفاجأة مخيبة للآمال تصدم منتظري هاتف "آيفون" الجديد
العرب اليوم - مفاجأة مخيبة للآمال تصدم منتظري هاتف "آيفون" الجديد

GMT 23:55 2016 السبت ,20 شباط / فبراير

الرمادي جمالية الألوان التي دخلت صيحات ديكور الصالون المغربي في الربيع
العرب اليوم - الرمادي جمالية الألوان التي دخلت صيحات ديكور الصالون المغربي في الربيع

GMT 20:54 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

مايكروسوفت تستحوذ على شركة ناشئة لتطوير خدمتها للتخزين السحابى
العرب اليوم - مايكروسوفت تستحوذ على شركة ناشئة لتطوير خدمتها للتخزين السحابى

GMT 23:42 2019 السبت ,11 أيار / مايو

عُلماء روس يكتشفون سبب اختفاء الماء على سطح المريخ
العرب اليوم - عُلماء روس يكتشفون سبب اختفاء الماء على سطح المريخ

GMT 06:03 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

بريانكا تشوبرا تتلألأ في ثوب متألق لحفل ميغان وهاري
العرب اليوم - بريانكا تشوبرا تتلألأ في ثوب متألق لحفل ميغان وهاري

GMT 04:29 2015 السبت ,14 شباط / فبراير

أفضل عشرة أماكن تقدم وجبات الفطور في باريس
العرب اليوم - أفضل عشرة أماكن تقدم وجبات الفطور في باريس

GMT 09:06 2019 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر

واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف آيفون فقط
العرب اليوم - واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف آيفون فقط

GMT 11:41 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

أحدث صيحات مكياج العيون لعروس 2019
العرب اليوم - أحدث صيحات مكياج العيون لعروس 2019

GMT 03:03 2018 السبت ,07 تموز / يوليو

غرف نوم كلاسيك باللون الذهبي لمزيدٍ من الفخامة المنزلية
العرب اليوم - غرف نوم كلاسيك باللون الذهبي لمزيدٍ من الفخامة المنزلية

GMT 01:59 2015 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

بلدي ظهران الجنوب يؤكد الإهمال في معالجة تسرب المياه
العرب اليوم - بلدي ظهران الجنوب يؤكد الإهمال في معالجة تسرب المياه

GMT 11:09 2015 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل 5 مطاعم في المدينة المنورة
العرب اليوم - أفضل 5 مطاعم في المدينة المنورة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab