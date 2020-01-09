بومبيو يدين الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع عبد المهدي

أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دان الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس.وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أن بومبيو أكد خلال اتصاله مع عبد المهدي إدانة واشنطن لإطلاق إيران للصواريخ الباليستية على موقعين داخل العراق، يحتضنان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي لمحاربة "داعش".وأضاف البيان أن بومبيو شدد على أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما هو ضروري "لحماية الأمريكيين والعراقيين والدفاع عن المصالح المشتركة" للبلدين.يذكر أن الخارجية العراقية استدعت السفير الإيراني في بغداد، اليوم الخميس، وأبلغته رفضها القصف الإيراني على مقرات عسكرية على الأراضي العراقية.