القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض قذيفتين أطلقتا من قطاع غرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة.

موسكو - سبوتنيك. وقال افيخاي ادرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات فالحديث عن رصد ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراض قذيفتين".

يأتي إطلاق الصواريخ بعدما دوت صافرات الإنذار في كافة المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة، قال إنها ردا على إطلاق بالونات مفخخة باتجاه إسرائيل.

وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز وجوده في القدس تحسبا لاندلاع أي مواجهات مع الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة الأولى بعد إعلان الخطة الأمريكية للسلام.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس تعزيز قواته في الضفة الغربية بمزيد من جنود الوحدات الخاصة تحسبا من ازدياد حدة الاحتجاجات الشعبية خاصة في مناطق التماس.