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وزير الخارجية يلتقي مع وزير الخارجية العراقي

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وزير الخارجية المصري سامح شكري
القاهرة - العرب اليوم

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في إطار التنسيق الوثيق المستمر والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.  وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا التطورات على الساحة العراقية، حيث أكد شكري على كامل دعم مصر لأمن واستقرار العراق الشقيق وتحقيق التوافق الداخلي. كما أشاد الوزير شكري بالجهود التي يبذلها العراق في مكافحة الإرهاب.  وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في ظل الروابط الوثيقة وتعظيم المصالح المشتركة بين الدول الثلاث. كما تناول الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك في ظل التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين.

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وزير الخارجية يلتقي مع وزير الخارجية العراقي وزير الخارجية يلتقي مع وزير الخارجية العراقي



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