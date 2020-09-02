الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار تيفور في مدينة حمص سوريا
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الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار تيفور في مدينة حمص سوريا

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العرب اليوم - الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار تيفور في مدينة حمص سوريا

الدفاع الجوي السوري
دمشق - العرب البوم

الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار تيفور في مدينة حمص سوريا

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الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار تيفور في مدينة حمص سوريا الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار تيفور في مدينة حمص سوريا



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