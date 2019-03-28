الشرطه البريطانيه تفرض سياجا حول المسجد الرئيسي في لندن أثر حادث طعن افضي الي موت شخص

قالت شرطه العاصمه البريطانيه ان رجلا تلقي عده طعنات توفي علي اثرها في احد المستشفيات.

وأنه لم يتم التعرف علي من هاجموا بعد وأشارت صحيفه الاندبندنت انه جار تفتيش المنطقه التي شهدت الحادث بالقرب من المسجد الرئيسي في لندن.

وتعتقد الشرطه ان الحادث ليست له د وافع ارهابيه