تركيا تهاجم ترامب بسبب إعلانه حول الجولان وتؤكد تبعيتها لسوريا

انتقدت تركيا بشدة دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية، متهمة إياه بدعم سياسة الاحتلال، قائلة إن العالم لا يدار بالتغريدات.وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر حسابه في "تويتر"، إن القانون الدولي يضمن وحدة أراضي البلدان.وأضاف قالن مشددا: "محاولة الإدارة الأمريكية شرعنة الأنشطة غير القانونية لإسرائيل المحتلة لأراضي فلسطين، في مرتفعات الجولان، تعني دعم سياسة الاحتلال وتعميق الصراعات".