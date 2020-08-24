تعرف على الفريق الحكومي الذي اقترحه رئيس الوزراء الملكف هشام المشيشي على الرئيس التونسي

قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، تشكيل حكومته إلى الرئيس قيس سعيد وفي 25 يوليو الماضي كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من استقالة الرئيس السابق إلياس الفخفاخ، وسط اتهامات بتضارب المصالح.