أعلنت في جمهورية دونيتسك تعرض بلدة ماكيفكا، ومدينة دونيتسك للقصف من قوات كييف بـ19 قذيفة من عيار 155 مم، زوّدها بها "الناتو".

وجاء في بيان عن دونيتسك على "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على أفدييفكا وماكيفكا بمنطقة تشيرفونوغفارديسكي".

وتستخدم دول "الناتو" قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.