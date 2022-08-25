ماكرون يعلن تشكيل لجنة مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار الفرنسي
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ماكرون يعلن تشكيل لجنة مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار الفرنسي

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العرب اليوم - ماكرون يعلن تشكيل لجنة مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار الفرنسي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس - العرب اليوم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجزائر تشكيل لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين لدراسة الأرشيف حول الاستعمار وحرب الاستقلال. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم"، وأضاف: لقد "قررنا معا" إنشاء "لجنة مؤرخين مشتركة" من أجل "النظر في كامل تلك الفترة التاريخية... منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، دون محظورات".

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ماكرون يعلن تشكيل لجنة مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار الفرنسي ماكرون يعلن تشكيل لجنة مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار الفرنسي



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