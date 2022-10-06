وصف نواب في مجلس الأمة الكويتي التشكيلة الحكومية الجديدة بأنها "سيئة ومخيبة للآمال" وطالبوا بإعادة النظر فيها. وبعد ساعات من إعلان التشكيلة الجديدة، أعلن 45 نائبا تحفظهم عليها، وطالبوا رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بإبعاد الأفراد غير المقبولين شعبيا. وحسب صحيفة "القبس" قال النواب إن الوقت لا يزال يتسع لتصحيح المسار بما ينسجم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي"، وشددوا على أن الشعب أحسن الاختيار في صناديق الاقتراع "لكن التشكيلة الوزارية سيئة ومخيبة للآمال". ووصف النائب حسن جوهر الحكومة الجديدة بأنها "حكومة سوء الاختيار"، بينما توجه النائب مرزوق الحبيني إلى رئيس الحكومة قائلا: "إن كانت هذه اختياراتك فأنت لم تحسن قراءة رسالة الشعب بشكل سليم". أما النائب هاني شمس فطالب رئيس الحكومة باختيار حكومة تواكب تطلعات الشعب، وأضاف: "حكومتك هذه مشروع أزمة". وقال عدد من النواب إن التشكيلة الحكومية "لا تليق بنتائج الانتخابات"، وقال النائب عبد الكريم الكندري إن "هناك من يختطف هذه النتائج".