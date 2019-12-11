عناصر حزبية تلقي قنابل مولوتوف على قوات الأمن وسط بيروت

أفاد مصدر إعلامي في بيروت بقيام مجموعات من مناصري حركة أمل بإلقاء قنابل المولوتوف باتجاه القوى الأمنية وسط بيروت.

وكان قد تجمع عشرات من عناصر الحركة في محيط ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت في محاولة للدخول واقتحام الساحتين لجهة جسر الرينغ في وسط بيروت.

وجرت مناورات كر وفر بين مجموعات حزبية وقوات مكافحة الشغب، حيث قامت تلك المجموعات بحرق الإطارات ورميها باتجاه القوى الأمنية ورشقها بالحجارة عند أحد مداخل ساحة رياض الصلح.