العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن العثور على جثة أحد جنوده بعد اختفائه منذ يوم الخميس، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية. وقالت الصحيفة إن جثة الرقيب اديل بنيامين عثر عليها بالقرب من قاعدة شيزافون، حيث شوهد آخر مرة يوم الخميس وهو يغادر القاعدة. وتبحث إسرائيل منذ وقتها عن الجندي المختفي، حيث شارك في العملية طائرات هليكوبتر فضلا عن مئات الجنود الإسرائيليين وضباط الشرطة العسكرية وأفراد من وحدات الإنقاذ. وفي وقت سابق نشرت الشرطة الإسرائيلية صورة وأوصاف الجندي، مطالبة الجميع بتقفي أُثره، لافتة إلى أنه يخدم في قاعدة شيزافون العسكرية، وشوهد لآخر مرة أثناء خروجع من باب القاعدة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن العثور على جثة أحد جنوده بعد اختفائه منذ يوم الخميس، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية. وقالت الصحيفة إن جثة الرقيب اديل بنيامين عثر عليها بالقرب من قاعدة شيزافون، حيث شوهد آخر مرة يوم الخميس وهو يغادر القاعدة. وتبحث إسرائيل منذ وقتها عن الجندي المختفي، حيث شارك في العملية طائرات هليكوبتر فضلا عن مئات الجنود الإسرائيليين وضباط الشرطة العسكرية وأفراد من وحدات الإنقاذ. وفي وقت سابق نشرت الشرطة الإسرائيلية صورة وأوصاف الجندي، مطالبة الجميع بتقفي أُثره، لافتة إلى أنه يخدم في قاعدة شيزافون العسكرية، وشوهد لآخر مرة أثناء خروجع من باب القاعدة.