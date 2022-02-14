واشنطن تؤكد أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

قال البيت الأبيض اليوم الإثنين، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، وربما هذا الأسبوع، مكررا في الوقت نفسه التأكيد على أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحل الأزمة وقالت كارين جان بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحفيين، إن الولايات المتحدة "واضحة" بشأن الوضع على الأرض، حيث يحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا.