مصرع 10 أشخاص في هجوم على مركز للتأهيل بالمكسيك

لقي عشرة أشخاص مصرعهم في هجوم مسلح استهدف مركزا للتأهيل في ولاية /جواناخواتو/ بالمكسيك. وأفادت السلطات المكسيكية في بيان لها اليوم إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ثلاثة مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركز تأهيل لمدمني المخدرات في مدينة /إيرابواتو/ التابعة لولاية /جواناخواتو/. وقد قامت قوات الشرطة بفرض طوق أمني في المكان، ومباشرة التحقيقات.